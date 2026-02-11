Elio di Elio e le Storie Tese | L'autotune a Sanremo è come il doping Venezi? Sto tutta la vita con l’orchestra

Elio degli Elio e le Storie Tese non risparmia critiche sul palco di Sanremo. Parla di autotune, che definisce come il doping della musica, e si schiera dalla parte dell’orchestra contro Beatrice Venezi. Inoltre, attacca lo Stato, che secondo lui scarica le responsabilità sulle famiglie delle persone con autismo. Un intervento che fa discutere, tra consensi e polemiche.

Elio degli Elio e le Storie Tese critica l’uso dell’Autotune a Sanremo, si schiera con l'orchestra nella polemica contro Beatrice Venezi, e critica lo Stato che scarica tutto sulle famiglie delle persone con autismo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Sanremo Musica

Il Musart Festival di Firenze torna nel 2026 con un cartellone ricco di grandi nomi.

Stefano Belisari, in arte Elio, ripensa a quella vittoria di Elio e le Storie Tese a Sanremo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Sanremo Musica

Argomenti discussi: La frecciatina di Elio e le Storie Tese a Tony Pitony; Tony Pitony 'smascherato' da Elio e le storie tese: la bordata sul travestimento da Elvis (13 anni prima); Ben Harper, Alfa, Mannarino, Carboni, Elio e l'Orchestra e il Coro del Maggio al festival Musart nel parco di Pratolino; A Novara Elio torna sul palco del Coccia con lo spettacolo Quando un musicista ride.

Olly ha vinto Sanremo con l’autotune che serve per correggere le stonature. A questo punto prendiamo venti persone a caso e facciamole cantare… Noi, al Festival con La ...Il frontman delle Storie Tese critica la vittoria di Olly e ricorda la sua partecipazione a Sanremo con La terra dei cachi ... ilfattoquotidiano.it

Quella volta che Elio e le Storie Tese vinsero Sanremo: «Me lo confermò un carabiniere»Il racconto: ma non si poteva dire fino alla chiusura delle indagini. Non mi risulta, all’oggi, che siano mai state chiuse ... open.online

Presentato il Musart Festival in programma a Pratolino dal 28 giugno al 26 luglio. Si esibiranno Ben Harper, Mannarino, Alfa, Elio e le Storie Tese, Carboni, il Maggio Musicale e Nocenzi. youtu.be/ARCd-t5skkksi… @CittaMetro_FI x.com

Elio e le Storie Tese "servono" la musica a Porto Recanati: sarà il pubblico sceglie il "menù" del concerto - facebook.com facebook