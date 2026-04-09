Elezioni comunali a Salerno | anche l' Udc sostiene la candidatura a sindaco di Zambrano

A Salerno, le elezioni comunali vedono la candidatura di Armando Zambrano sostenuta da una coalizione di centro. Recentemente, anche l’Unione dei Democratici Cristiani e di Centro ha annunciato il proprio supporto, con il presidente nazionale e il segretario cittadino che hanno espresso la loro approvazione. L’adesione dell’Udc si aggiunge a quella di altri partiti della coalizione, rafforzando la posizione di Zambrano in vista delle elezioni.

La coalizione di Centro che sostiene il candidato a Sindaco di Salerno Armando Zambrano, ha ricevuto l’adesione dell’Udc e ringrazia per questo il presidente nazionale dell’Unione dei Democratici Cristiani e di Centro Lorenzo Cesa e il segretario cittadino Mario Polichetti. La coalizioneL’Udc si. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Elezioni comunali a Salerno, il Partito Liberaldemocratico sostiene Zambrano SindacoIl Partito Liberaldemocratico è nato con l’idea di lavorare assieme alle forze politiche dell’area riformatrice e liberale in Italia, territorio per... Elezioni comunali a Salerno, Fratelli d'Italia ufficializza la candidatura a sindaco di Gherardo Marenghi“Ufficializzo la scelta del Professore Gherardo Maria Marenghi quale nostro candidato sindaco a Salerno Città. Temi più discussi: Elezioni comunali Salerno, Vincenzo de Luca candidato ma senza il simbolo del PD; Elezioni comunali, pronte le liste deluchiane: ecco i primi candidati. E spunta un simbolo a sorpresa; News: Salerno al voto, candidati e scenari per le Comunali 2026; Comunali di Salerno, Pio Antonio De Felice si candida per Potere al Popolo: sette in corsa per la poltrona di sindaco. Comunali Salerno, otto candidati in campo: ecco coalizioni e listeStampa Sono otto i candidati alla carica di sindaco alle prossime elezioni comunali di Salerno, con un quadro politico articolato tra partiti e liste civiche. In area progressista si presenta Vincenzo ... salernonotizie.it Elezioni comunali Salerno, Vincenzo de Luca candidato ma senza il simbolo del PDSecondo La Repubblica, la decisione sarebbe stata presa proprio dal figlio Piero, da settembre segretario regionale dei dem Caso politico attorno alle comunali che si terranno a Salerno il 24 e 25 mag ... tg24.sky.it Elezioni comunali a Padova del 2027, si scaldano i motori. Nel centrosinistra il sindaco Giordani annuncia una sua lista. Per la sua successione due ipotesi: Bressa o Micalizzi. Link all'intervista completa nel primo commento - facebook.com facebook