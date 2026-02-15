Con Basile dimissioni di tutti i consiglieri delle società comunali saranno candidati alle elezioni

Il sindaco Basile ha annunciato le sue dimissioni, causando le dimissioni di tutti i membri dei consigli delle società comunali. A seguito di questa decisione, i vertici delle aziende partecipate dovranno affrontare una riorganizzazione e si preparano a candidarsi alle prossime elezioni. La scadenza ufficiale delle dimissioni è fissata per il 27 febbraio, giorno in cui diventeranno definitive.

Entro fine mese accanto al sindaco lasceranno i Cda presidenti e componenti, i direttori generali in attesa del commissario guideranno le aziende Rivoluzione politica anche nelle società partecipate del Comune in vista dell'addio del sindaco Basile da Palazzo Zanca previsto il 27 febbraio quando le dimissioni diventeranno irrevocabili. Tutti i consiglieri di amministrazione delle aziende legate all'ente si dimetteranno nei prossimi giorni, comunque entro febbraio, e saranno tutti candidati alle prossime elezioni comunali. E' quanto stato deciso da Sud chiama Nord che ieri pomeriggio alla Galleria Vittorio Emanuele ha ufficialmente iniziato la fase dei comizi elettorali con gli interventi di Basile e dello stesso De Luca.🔗 Leggi su Messinatoday.it

A Senigallia, la campagna per le primarie del centrosinistra si intensifica, con oltre mille firme raccolte a sostegno dei due candidati in corsa.

Il centrodestra ha dato il via libera alla lista unitaria per le elezioni provinciali e ora si concentra sulle Comunali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.