Lunedì, un nuovo candidato si presenta alle elezioni comunali di Salerno, annunciando ufficialmente la propria candidatura a sindaco. La presentazione avviene nel contesto di un percorso elettorale che coinvolge diverse forze politiche e civiche. Tra i gruppi presenti ci sono il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi, che partecipano alle attività preparatorie per le consultazioni amministrative.

Tempo di lettura: < 1 minuto Le forze politiche e civiche Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Associazione Terra Socialista, Risorgimento Socialista, Salerno in Comune, Comitato Salute e Vita, insieme a numerose realtà del territorio, invitano gli organi di informazione alla conferenza stampa di presentazione del candidato sindaco della città di Salerno, l’avvocato Franco Massimo Lanocita. L’incontro si terrà lunedì 30 marzo, alle ore 11.30, presso la Sala Moka di Salerno (corso Vittorio Emanuele, 108). La presentazione rappresenta un momento significativo nel percorso politico e civico che ha condotto alla definizione di una candidatura unitaria, espressione di un ampio fronte impegnato nella costruzione di un’alternativa credibile per il futuro della città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Elezioni comunali di Salerno, lunedì Franco Massimo Lanocita presenta la sua candidatura a sindaco

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