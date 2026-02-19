Elezioni Comunali 24 e 25 maggio si vota per il sindaco in 15 capoluoghi da Venezia a Reggio Calabria
Il voto del 24 e 25 maggio ha coinvolto 15 capoluoghi, tra cui Venezia e Reggio Calabria, a causa delle elezioni comunali. In questa occasione, cittadini di diverse città italiane hanno scelto il loro futuro sindaco e i membri del consiglio comunale. Venezia, con oltre 260 mila abitanti, si trova tra i centri più grandi a decidere il destino politico locale. Le urne sono aperte in tutta Italia, con milioni di persone pronte a esprimere la propria preferenza. La partecipazione di questa tornata elettorale sarà determinante per le amministrazioni di molte città.
Il Consiglio dei ministri ha stabilito che il 24 e il 25 maggio si voterà per le elezioni amministrative in 626 comuni in tutta Italia per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione diretta del sindaco. Tra questi ci saranno anche 15 capoluoghi di provincia. In caso di ballottaggio, il secondo turno si svolgerà tra il 7 e l’8 giugno. Dove si vota tra il 24 e il 25 maggio I capoluoghi di provincia dove si voterà a maggio Come si vota per le elezioni amministrative Dove si vota tra il 24 e il 25 maggio Milioni di italiani saranno chiamati a votare tra il 24 e il 25 maggio prossimi per rinnovare il consiglio comunale di 626 comuni in tutta Italia ed eleggere il sindaco. 🔗 Leggi su Virgilio.it
