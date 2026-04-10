Nelle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale: il partito socialista ha deciso di sostenere Vincenzo De Luca alle prossime elezioni amministrative a Salerno. La scelta era già nota da tempo, ma ora è stata formalizzata attraverso un comunicato ufficiale. La candidatura di De Luca si inserisce in un quadro politico più ampio, in vista della consultazione elettorale prevista tra pochi mesi nella città.

Mancava solo l’ufficialità: il partito socialista sostiene Vincenzo De Luca alle elezioni amministrative della città di Salerno. Dopo la frantumazione di qualsiasi tentativo di replicare nella città di Salerno, l’incrocio di interessi che alle regionali ha consentito la costituzione del campo largo, il segretario nazionale Enzo Maraio, che da assessore regionale al turismo è parte di quel campo largo, ha rotto gli indugi e ha dichiarato, ieri sera, ufficialmente, il suo pieno sostegno alla candidatura a sindaco di Vincenzo De Luca, definendolo l’uomo giusto per il futuro di Salerno. Nel rispetto anche di un percorso che in passato ha già... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Amministrative Salerno, PSI con De Luca: ora è ufficiale

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Amministrative Salerno 2026. Il PSI scioglie le riserve sul candidato sindaco. Sostegno a Vincenzo De Luca giunto all'evento "Salerno Progetta, Avanti Salerno" - facebook.com facebook

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