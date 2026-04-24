Edoardo Motta ha usato il trucco psicologico del braccio nei quattro rigori parati in Atalanta-Lazio

Durante la partita tra Atalanta e Lazio, il portiere ha neutralizzato quattro rigori, suscitando interesse anche per le tecniche mentali adottate. Si è parlato di un particolare trucco psicologico, legato al posizionamento del braccio, che potrebbe aver contribuito alle parate. Il discorso riguarda esclusivamente le strategie mentali impiegate dal portiere, senza coinvolgimento di altre componenti o elementi esterni.

C'è anche tanto lavoro mentale dietro ai quattro rigori che Edoardo Motta ha parato in Atalanta-Lazio. Lo rivela il gesto con il braccio nella sua routine prima di ogni tiro dal dischetto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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