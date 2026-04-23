Durante una partita di coppa, un portiere di 21 anni ha parato quattro rigori all’Atalanta, contribuendo alla qualificazione della sua squadra alla finale. L’evento si è svolto al Gewiss Stadium e ha attirato l’attenzione internazionale. Dopo aver respinto i tiri dagli undici metri, il giovane atleta ha assistito al crollo della propria squadra. L’intervista post-partita ha fatto il giro del mondo, raccontando i momenti più intensi dell’incontro.

Una notte da sogno, una notte da Edoardo Motta. Questo giovane talento di 21 anni ha fatto la storia al Gewiss Stadium mercoledì sera, portando la sua Lazio in finale di Coppa Italia dopo aver parato quattro rigori all’Atalanta di Raffaele Palladino. Un nome da segnarsi sul taccuino per il futuro, pronto a far parlare molto di sé in un’annata che turbolenta è dir poco per la squadra biancoceleste. E così la squadra di Maurizio Sarri è in finale di torneo, dove affronterà l’Inter di Cristian Chivu. Se sul campo Motta è risultato glaciale, dietro alle telecamere si è lasciato andare alla commozione. Quando gli viene chiesto dei messaggi sui guantoni, prova a schermarsi con un sorriso: "Segreti scritti per le parate di questa sera? Sui guantoni no, ci sono altri segreti ma essendo in live non li posso dire.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Atalanta-Lazio, Edoardo Motta para 4 rigori e poi crolla: l'intervista fa il giro del mondo

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