Edoardo Motta si blocca in diretta dopo i 4 rigori parati | Scusate È portiere della Lazio per caso
Durante la semifinale di Coppa Italia, il portiere della Lazio ha parato quattro rigori all'Atalanta, contribuendo alla qualificazione della squadra alla finale. Al termine dei rigori, Motta si è fermato in diretta televisiva, chiedendo scusa ai presenti. La partita si è conclusa con il suo intervento decisivo sui tiri dagli undici metri, portando la Lazio a un passo dalla conquista del trofeo.
Edoardo Motta ha parato 4 rigori all'Atalanta nella semifinale di Coppa Italia, trascinando la Lazio in finale. Il giovane portiere arrivato a gennaio per sostituire Mandas si ritrova titolare per caso dopo l'infortunio di Provedel.🔗 Leggi su Fanpage.it
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