Edoardo Motta si blocca in diretta dopo i 4 rigori parati | Scusate È portiere della Lazio per caso

Da fanpage.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la semifinale di Coppa Italia, il portiere della Lazio ha parato quattro rigori all'Atalanta, contribuendo alla qualificazione della squadra alla finale. Al termine dei rigori, Motta si è fermato in diretta televisiva, chiedendo scusa ai presenti. La partita si è conclusa con il suo intervento decisivo sui tiri dagli undici metri, portando la Lazio a un passo dalla conquista del trofeo.

Edoardo Motta ha parato 4 rigori all'Atalanta nella semifinale di Coppa Italia, trascinando la Lazio in finale. Il giovane portiere arrivato a gennaio per sostituire Mandas si ritrova titolare per caso dopo l'infortunio di Provedel.🔗 Leggi su Fanpage.it

questo motta è un bel portiere, #lazio #bologna #seriea

Video questo motta è un bel portiere, #lazio #bologna #seriea

Notizie correlate

Edoardo Motta si blocca in diretta: “Scusate, non mi è mai capitato”. È portiere della Lazio per casoEdoardo Motta ha parato 4 rigori all'Atalanta nella semifinale di Coppa Italia, trascinando la Lazio in finale.

Edoardo Motta eroe della Lazio! Il portiere scuola Juventus para 4 rigori all’Atalanta e manda i biancocelesti in finale di Coppa Italiadi Marco BaridonEdoardo Motta ha mandato la Lazio in finale di Coppa Italia parando 4 rigori all’Atalanta.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Edoardo Motta si blocca in diretta dopo i 4 rigori parati: Scusate. È portiere della Lazio per caso; Motta para tutto: 4 rigori, Lazio in finale. Inter avvisata; Motta strepitoso: para 4 rigori e manda la Lazio in finale di Coppa Italia contro l’Inter; Coppa Italia, la Lazio raggiunge l’Inter in finale: Motta mostruoso, Atalanta ko ai rigori.

edoardo motta edoardo motta si bloccaEdoardo Motta si blocca in diretta: Scusate, non mi è mai capitato. È portiere della Lazio per casoEdoardo Motta ha parato 4 rigori all’Atalanta nella semifinale di Coppa Italia, trascinando la Lazio in finale. Il giovane portiere arrivato a gennaio per sostituire Mandas si ritrova titolare per ... fanpage.it

edoardo motta edoardo motta si bloccaEdoardo Motta è l'eroe della Lazio: quattro rigori parati contro l'Atalanta. E scoppia in lacrime durante l'intervistaUna serata che resterà per sempre nella memoria del giovane portiere biancoceleste. msn.com

Digita per trovare news e video correlati.