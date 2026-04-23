Edoardo Motta si blocca in diretta dopo i 4 rigori parati | Scusate È portiere della Lazio per caso

Durante la semifinale di Coppa Italia, il portiere della Lazio ha parato quattro rigori all'Atalanta, contribuendo alla qualificazione della squadra alla finale. Al termine dei rigori, Motta si è fermato in diretta televisiva, chiedendo scusa ai presenti. La partita si è conclusa con il suo intervento decisivo sui tiri dagli undici metri, portando la Lazio a un passo dalla conquista del trofeo.