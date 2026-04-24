L’estremo difensore, scoperto a 11 anni a Biella, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili di una squadra locale. Dall’Under 17 in poi, ha giocato in diverse categorie giovanili, conquistando spazio e visibilità. La Lazio ha scelto di puntare su di lui, portandolo in prima squadra, mentre la Juventus non ha mai inserito ufficialmente il suo nome tra i potenziali acquisti.

I quattro rigori parati in semifinale di Coppa Italia hanno acceso i riflettori su Edoardo Motta. Il portiere della Lazio è stato il protagonista principale nella sfida di Bergamo contro l’Atalanta e ha aggiunto un altro capitolo curioso alla sua storia incredibile, quella di un giovane classe 2005 dentro al suo sogno. l’estremo difensore è cresciuto alla Juve, ma deve la sua crescita alle squadre che gli hanno dato la possibilità di giocare. Il club bianconero lo ha scovato presto, a 11 anni, quando giocava a Biella a pochi metri da casa, nella Soccer Spartera: dopo i primi anni a Vinovo, però, ha deciso di farlo girare un po’ in modo che potesse giocare con maggiore continuità.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Edoardo Motta fa sorridere la Lazio: ecco perché la Juve non ci ha mai puntato davvero

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Chi è Edoardo Motta, il para-rigori che fa sognare la LazioBergamo, 22 aprile 2026 – La Lazio è in finale di Coppa Italia e il volto della notte è quello di Edoardo Motta.

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Edoardo Motta ha raccontato chi è l'idolo della sua infanzia ed è tornato sulle lacrime al termine di Atalanta-Lazio, la partita in cui ha parato 4 rigori di fila 1/5 x.com