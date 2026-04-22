Chi è Edoardo Motta il para-rigori che fa sognare la Lazio

Nella notte di Bergamo, il protagonista della qualificazione della Lazio in finale di Coppa Italia è stato Edoardo Motta. Il giovane portiere ha parato due rigori decisivi, contribuendo alla vittoria della squadra. La partita si è conclusa con il risultato favorevole alla Lazio, grazie alle sue parate che hanno evitato il gol avversario. Motta si è così distinto come figura chiave in questa trasferta.

Bergamo, 22 aprile 2026 – La Lazio è in finale di Coppa Italia e il volto della notte è quello di Edoardo Motta. A Bergamo, nella semifinale di ritorno appena conclusa contro l’Atalanta, il giovane portiere biancoceleste ha deciso la qualificazione ai rigori, parandone 3 su 5 e trasformando una partita ad altissima tensione nel punto di svolta della sua stagione. Senza contare la paratona su Scamacca al 95? che ha salvato il match ben prima della lotteria. Il suo ingresso nelle gerarchie non era previsto in questi tempi. Motta ha fatto il suo esordio in prima squadra complice una concatenazione di eventi: l’infortunio di Ivan Provedel, titolare designato, e la cessione di Christos Mandas, che ha liberato spazio tra i pali.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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