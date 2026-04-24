Edizione straordinaria della ' Fiera dell' artigianato artistico' | bancarelle in piazza

Sabato 25 e domenica 26, in piazza Savonarola, si svolgerà un'edizione straordinaria della ‘Fiera dell'Artigianato Artistico’. La manifestazione si svolgerà tra le 9 e le 19, con bancarelle e esposizioni di prodotti artigianali. L’evento coinvolge vari operatori del settore e si svolge su due giorni consecutivi, offrendo la possibilità di visitare le bancarelle durante tutto l’arco della giornata.

Edizione straordinaria della ‘Fiera dell'Artigianato Artistico’. La manifestazione si terrà in piazza Savonarola nei giorni di sabato 25 e domenica 26 (dalle 9 alle 19.30). Le bancarelle posizionate in pieno centro storico saranno dedicate a manualità e creatività con esposizione e vendita di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate In piazza Matteotti l'appuntamento primaverile con il Mercato dell'Artigianato artisticoRiprende anche in questa primavera il Mercato dell'Artigianato Artistico (MAAM) in Piazza Matteotti con esposizioni di creazioni uniche e fatte a... ARTour torna in Piazza Strozzi, tre giorni dedicati all’artigianato artisticoDa venerdì 17 a domenica 19 aprile ARTour Il Bello in Piazza torna ad animare Piazza Strozzi con una nuova edizione della mostra mercato dedicata... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Edizione straordinaria della 'Fiera dell'artigianato artistico': bancarelle in piazza; Romics – Si chiude un’edizione straordinaria all’insegna della cultura pop; Fiera dell’Agricoltura di Lanciano: inaugurata la 64ª edizione; Cosa c’è a Ferrara e a Comacchio. Fiera del Madonnino al via: tradizione e innovazione. Il programma e cosa c’è da sapereIl taglio del nastro al centro fiere di Braccagni. Prevista una maxi affluenza, scatta il piano straordinario del traffico ... lanazione.it Savigliano, grande soddisfazione per la quarta edizione della Fiera delle OpportunitàLa Fiera delle Opportunità 2026, giunta alla sua quarta edizione, ha confermato il positivo e fecondo rapporto instaurato nei decenni dal servizio comunale Informagiovani di Savigliano con il proprio ... cuneodice.it L’Ora, edizione straordinaria - facebook.com facebook