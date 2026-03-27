In piazza Matteotti l' appuntamento primaverile con il Mercato dell' Artigianato artistico
In piazza Matteotti torna il Mercato dell'Artigianato Artistico, noto come MAAM, durante la stagione primaverile. L'evento presenta esposizioni di creazioni realizzate a mano da artigiani scelti, con pezzi di design e oggetti unici. È prevista anche la possibilità di partecipare a workshop dedicati alle tecniche creative. L'iniziativa si svolge nel tradizionale spazio pubblico della piazza.
Riprende anche in questa primavera il Mercato dell'Artigianato Artistico (MAAM) in Piazza Matteotti con esposizioni di creazioni uniche e fatte a mano da artigiani selezionati, offrendo un'occasione per scoprire pezzi di design e partecipare a workshop creativi. L'iniziativa si svolgerà sabato 28. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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