Pubblicato il nuovo avviso Irfis per far rientrare i giovani siciliani assunti all' estero in Sicilia

Da cataniatoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato pubblicato sul sito dell’Irfis un nuovo avviso che riguarda gli incentivi destinati ai giovani siciliani assunti all’estero, con l’obiettivo di favorire il loro rientro in Sicilia. Contestualmente, è stato reso disponibile anche un bando dedicato al lavoro agile, comunemente chiamato “South working”, con lo scopo di promuovere modalità di lavoro flessibili nella regione. Entrambi i bandi sono accessibili online e prevedono specifici criteri di partecipazione.

È stato pubblicato sul sito dell’Irfis l’avviso per la concessione degli incentivi per il lavoro agile, il cosiddetto “South working”. Diventa così operativa la misura voluta dal governo Schifani per favorire la permanenza o il rientro nell'Isola di lavoratori siciliani assunti da aziende con.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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