Pubblicato il nuovo avviso Irfis per far rientrare i giovani siciliani assunti all' estero in Sicilia

È stato pubblicato sul sito dell’Irfis un nuovo avviso che riguarda gli incentivi destinati ai giovani siciliani assunti all’estero, con l’obiettivo di favorire il loro rientro in Sicilia. Contestualmente, è stato reso disponibile anche un bando dedicato al lavoro agile, comunemente chiamato “South working”, con lo scopo di promuovere modalità di lavoro flessibili nella regione. Entrambi i bandi sono accessibili online e prevedono specifici criteri di partecipazione.

È stato pubblicato sul sito dell’Irfis l’avviso per la concessione degli incentivi per il lavoro agile, il cosiddetto “South working”. Diventa così operativa la misura voluta dal governo Schifani per favorire la permanenza o il rientro nell'Isola di lavoratori siciliani assunti da aziende con.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate South working, Irfis pubblica l’avviso. Schifani: «Consentiamo ai giovani siciliani assunti all’estero di lavorare in Sicilia»ABBONATI A DAYITALIANEWS Pubblicato l’avviso Irfis per il lavoro agile È ufficialmente online l’avviso pubblicato da Irfis per l’assegnazione degli... South working, Irfis pubblica l'avviso. Schifani: «Consentiamo ai giovani siciliani assunti all'estero di lavorare nell'Isola»È stato pubblicato sul sito dell’Irfis l’avviso per la concessione degli incentivi per il lavoro agile, il cosiddetto “South working” . Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Online l'Avviso pubblico Scuole aperte scuole nuove; Avviso Pubblico finalizzato all’accreditamento di tutti gli operatori turistici del territorio comunale, le categorie delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, i gestori di ristoranti, pizzerie, bar, punti di ristoro e negozi, nonché le guide e gli accompagn; Lunedì 13 aprile aprono le iscrizioni all’Albo dei rilevatori statistici; Microcredito sociale, nuovo avviso pubblico da 900mila euro. MICROCREDITO SOCIALE Microcredito sociale, nuovo avviso pubblico da 900mila euroÈ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia un avviso pubblico destinato al finanziamento di progetti di microcredito sociale, con una dotazione finanziaria pari a 900mila euro. L ... statoquotidiano.it Tavolo delle cittadinanze, il Comune di Empoli pubblica l’avviso per individuare i 9 membriCome partecipare all’avviso del Comune: il termine di scadenza di presentazione della domanda è il 14 maggio 2026 ... gonews.it Fa discutere il video pubblicato da due biker in azione sul monte Cengio teatro di cruenti eventi bellici e dichiarato zona Sacra alla Patria. E anche alcuni biker tra i più appassionati questa volta non approvano Leggi l’articolo tinyurl.com/yc22zz5s - facebook.com facebook Ieri @ProfMBassetti ha pubblicato su @ilfoglio_it una lunga riflessione su cosa servirebbe per “guarire” la sanità italiana. Ma non era un articolo su chi fa il candidato premier, il capogruppo, sui retroscena, sulle nomine, su mimi’, su coco’. Era un articolo sui co x.com