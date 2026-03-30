Morto nello schianto in Porsche a Milano | Già altri incidenti nei mesi scorsi aveva solo 2 punti sulla patente

Un giovane di 21 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Milano, coinvolgendo una Porsche. Secondo fonti vicine alla famiglia, il ragazzo aveva subito altri incidenti nei mesi precedenti e possedeva solo due punti sulla patente. Una persona legata alla famiglia ha fornito alcune informazioni sul suo passato e sulla situazione della patente.