Morto nello schianto in Porsche a Milano | Già altri incidenti nei mesi scorsi aveva solo 2 punti sulla patente

Da fanpage.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 21 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Milano, coinvolgendo una Porsche. Secondo fonti vicine alla famiglia, il ragazzo aveva subito altri incidenti nei mesi precedenti e possedeva solo due punti sulla patente. Una persona legata alla famiglia ha fornito alcune informazioni sul suo passato e sulla situazione della patente.

Una persona vicina alla famiglia di Lorenzo Persiani, il 21enne morto dopo uno schianto in Porsche a Milano, racconta a Fanpage.it alcuni retroscena della vita del giovane. "Una tragedia annunciata, purtroppo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Lorenzo morto sulla porsche a noleggio: la corsa con due amiche e lo schianto. Chi eraL’alba di domenica ha portato con sé un dramma improvviso che ha scosso il cuore di Milano.

Leggi anche: Clochard trovato morto su una panchina, i residenti: “Aveva solo un cappotto per ripararsi dal freddo”

TRAGEDIA, PORSCHE FA A GARA IN AUTOSTRADA E TAMPONA UNA FIAT: MATILDE MUORE A 20 ANNI SULLA A33

Video TRAGEDIA, PORSCHE FA A GARA IN AUTOSTRADA E TAMPONA UNA FIAT: MATILDE MUORE A 20 ANNI SULLA A33

Una selezione di notizie su Morto nello schianto in Porsche a...

Temi più discussi: Milano, chi erano i due ragazzi morti nello schianto in moto; Cantù, motociclista di 57 anni morto nello schianto contro un'auto che esce da un cancello; Precipita col paracadute a Serdiana, morto nello schianto: 51enne ha perso il controllo durante l'atterraggio; Roccapiemonte e Castel San Giorgio unite nel dolore per Antonio Capaldo, il ragazzo di 17 anni morto nello schianto in scooter sulla provinciale.

morto nello schianto inPorsche fuori controllo in centro a Milano, muore un 21ennePrima la curva, poi la perdita di controllo, quindi l'impatto violento contro le auto parcheggiate. ansa.it

morto nello schianto inMorto nello schianto. Scontro in galleria, l’autostrada italiana paralizzata: code lunghissimeUn impatto nella notte, violento e improvviso. Sull’Autostrada A1 si consuma una tragedia che riporta al centro il tema della sicurezza stradale in condizioni ... thesocialpost.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.