Morto nello schianto in Porsche a Milano | Già altri incidenti nei mesi scorsi aveva solo 2 punti sulla patente
Un giovane di 21 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Milano, coinvolgendo una Porsche. Secondo fonti vicine alla famiglia, il ragazzo aveva subito altri incidenti nei mesi precedenti e possedeva solo due punti sulla patente. Una persona legata alla famiglia ha fornito alcune informazioni sul suo passato e sulla situazione della patente.
Una persona vicina alla famiglia di Lorenzo Persiani, il 21enne morto dopo uno schianto in Porsche a Milano, racconta a Fanpage.it alcuni retroscena della vita del giovane. "Una tragedia annunciata, purtroppo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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