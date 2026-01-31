Polizia locale Lago d’Endine e Val Borlezza | nel 2025 decurtati 9 punti patente al giorno

Più di tremila punti patente decurtati, 2.290 verbali elevati, 1.074 posti di controllo, 3.215 veicoli e persone monitorati, 36 persone segnalate all’autorità giudiziaria, un arresto, 206 grammi di cocaina sequestrati, 65 telecamere di contesto, 25 telecamere di lettura targhe, 8 incidenti stradali. Sono solo alcuni dei numeri contenuti nel bilancio operativo 2025 del corpo di polizia locale del Lago d’Endine e della Val Borlezza. Tra le violazioni più frequenti troviamo: 215 veicoli senza assicurazione, 1.124 senza revisione, 14 guide senza patente, 5 per guida in stato di ebbrezza e una per guida sotto sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su Lago d Endine Castel Rozzone, più di una richiesta al giorno gestita dalla polizia locale: i numeri del 2025 Nel 2025, la polizia locale di Treviglio ha gestito oltre 300 interventi nel territorio di Castel Rozzone, evidenziando l’impegno quotidiano per la sicurezza e l’ordine pubblico. Guida con una patente falsa polacca: scoperto dalla Polizia locale al parco XXII Aprile Durante un controllo di routine al parco XXII Aprile, la polizia locale ha individuato un uomo alla guida di un veicolo con una patente falsa, apparentemente rilasciata dalle autorità polacche. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Lago d Endine Argomenti discussi: Polizia locale Lago d’Endine e Val Borlezza: nel 2025 decurtati 9 punti patente al giorno; Taser alla polizia locale, sperimentazione riuscita: ora il sì definitivo; Polizia Locale di Bussolengo: nel 2025 oltre 28mila veicoli controllati; Polizia Locale, uno anno di controlli: Sempre di più i veicoli senza assicurazione. Polizia locale Lago d’Endine e Val Borlezza: nel 2025 decurtati 9 punti patente al giornoL’attività del corpo ha interessato veicoli, persone e attività commerciali, con operazioni mirate a prevenire reati e incidenti ... bergamonews.it In moto senza patente (ritirata 10 anni fa) e in stato di ebrezza: super multa e sequestroL’uomo fermato durante un controllo del territorio effettuato dal Corpo di Polizia Locale del Lago d’Endine e della Val Borlezza ... bergamonews.it La Polizia locale del lago di Endine e della val Borlezza ha fermato un motociclista bergamasco a cui era stata ritirata la patente nel 2015. Ma per lui sanzioni per oltre 6 mila euro - facebook.com facebook

