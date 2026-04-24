Un giovane giocatore di 20 anni, scelto al terzo posto nel draft, ha segnato 30 punti, preso 10 rimbalzi e realizzato sei triple in una partita decisiva. La sua prestazione ha contribuito a pareggiare la serie contro una squadra di Boston. La sua presenza in campo sta attirando l’attenzione, creando difficoltà per gli avversari e diventando un elemento chiave nei risultati recenti.

"He's a ballplayer", "è un giocatore vero", commenta Jaylen Brown in conferenza stampa dopo la sconfitta in gara 2 sei suoi Celtics contro i Sixers. Il soggetto del suo endorsment è VJ Edgecombe, rookie di Philadelphia, che ha bucato la difesa di coach Mazzulla con 30 punti e 10 rimbalzi. A 20 anni è il più giovane di sempre a mettere insieme queste cifre ai playoff. E pare trovarsi bene al TD Garden: al suo debutto, proprio a Boston si era presentato all'Nba con 34 punti e 7 rimbalzi. Questa partita era però tutt'altra cosa. Boston, dopo la vittoria in gara 1, sembrava poter attraversare indenne il primo turno.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Edgecombe, il rookie che vuole prendersi i Sixers. E che ora è un problema per Boston...

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Temi più discussi: Edgecombe, il rookie che vuole prendersi i Sixers. E che ora è un problema per Boston...; VJ Edgecombe come Duncan (da rookie), i 76ers fanno 1-1 contro i Celtics; VJ Edgecombe nella storia: 30 punti e 10 rimbalzi, i 76ers stendono Boston; VJ Edgecombe ha scritto la storia.

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V.J. Edgecombe 30+10 a Boston, Tyrese Maxey 29, e Philadelphia torna subito dentro la serie. La vera notizia della notte NBA è questa: i Sixers hanno trovato due creatori di vantaggio nello stesso momento. #NBA x.com