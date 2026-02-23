L’Atalanta si gode Bernasconi la giovane stella che vuole prendersi anche la Nazionale

L’Atalanta ha schierato Lorenzo Bernasconi, giovane talento che ha contribuito alla rimonta contro il Napoli, a causa di una sua azione decisiva. Il 22enne cremasco è entrato al 61’ al posto di Bellanova e ha creato un’azione sulla fascia sinistra, portando al calcio d’angolo che ha permesso a Pasalic di segnare il pareggio. La sua prestazione ha attirato l’attenzione, e ora si prepara a conquistare anche la convocazione in nazionale.

Bergamo, 23 febbraio 2026 – Un’altra freccia atalantina per l’arco azzurro? Domenica l’uomo chiave nella vittoriosa rimonta della Dea contro il Napoli è stato il 22enne laterale cremasco Lorenzo Bernasconi, subentrato a Bellanova al 61’: da una sua giocata sulla sinistra è arrivato il corner che ha portato al pareggio di Pasalic. E venti minuti più tardi è stato sempre suo il cross per la rete del 2-1 siglata di testa da Samardzic. L’ingresso dell’esterno di Crema ha cambiato la partita nella mezz’ora finale, dando la spinta offensiva che agli uomini di mister Raffaele Palladino era mancata nei primi sessanta minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

