Da circa un mese, una vignetta creata dall'artista Ellekappa circola sui social e sui media italiani, commentando le recenti decisioni economiche del governo. La satira mette in evidenza alcune criticità delle politiche adottate, attraverso un disegno che ha catturato l’attenzione del pubblico. La vignetta è diventata rapidamente un elemento di discussione, riflettendo l’interesse generato dall’attuale gestione economica.

? Cosa sapere La vignetta di Ellekappa sulle scelte economiche di Meloni circola dal 24 aprile 2026.. Il disegno trasforma i dati del bilancio governativo in un tema di dibattito sociale.. La vignetta pubblicata alle ore 00:01 del 24 aprile 2026 mette sotto la lente d’ingrandimento la gestione economica di Meloni attraverso il tratto satirico di Ellekappa. Il contenuto, che ha attirato l’attenzione dei lettori nelle prime ore della giornata, si concentra sui bilanci e sulle scelte finanziarie della Presidente del Consiglio. La rappresentazione grafica proposta da Ellekappa punta a decostruire i numeri della gestione governativa, offrendo una lettura critica che passa attraverso l’ironia visiva e la sintesi comunicativa tipica della satira politica contemporanea.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Economia Meloni: la satira colpisce i conti con un disegno fulminante

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