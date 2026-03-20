Il 21 marzo a Reggio Emilia si tiene una serata culturale dedicata a Osho, con una performance satirica che critica l’economia locale. L’evento si svolge in una sede pubblica e coinvolge un pubblico di cittadini interessati a riflettere sulle dinamiche economiche della città. La serata include interventi e spettacoli che usano l’ironia per affrontare temi legati alla situazione economica regionale.

Il 21 marzo, la città di Reggio Emilia accoglie una serata culturale che promette di sfidare le convenzioni. Federico Palmaroli, noto con lo pseudonimo Osho, presenterà il suo ultimo lavoro intitolato Awanagana. L’appuntamento è fissato per le 16:30 presso l’Hotel Astoria. Marco Eboli, presidente dell’associazione culturale Balder, sarà il conduttore del dialogo. L’accesso all’incontro è completamente gratuito per tutti i cittadini. Questa iniziativa non è un semplice lancio editoriale, ma si inserisce in quel tessuto sociale che caratterizza la regione. La presenza di un autore dalla penna graffiante suggerisce un bisogno profondo della comunità di riflettere sulla realtà attraverso lo specchio deformante dell’ironia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Osho a Reggio: satira graffiante per l’economia locale

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