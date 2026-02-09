La premier Meloni torna a parlare del caso Pucci e si rivolge alle polemiche sui social. “Ora basta con il doppiopesismo”, dice, sottolineando che se attaccano lei in modo satirico, non dovrebbe esserci problema, ma quando le critiche arrivano da altri, diventano sessismo. Meloni si dice comunque lontana da ogni tentativo di censura e ammette di non conoscere bene il comico. La discussione si accende tra chi difende la libertà di critica e chi invece si indigna per le parole usate nei confronti di Pucci.

Se si chiede a Giorgia Meloni cosa l’ha spinta ad entrare in una polemica che di politico ha poco, di governativo meno ancora, ma di popolare sicuramente molto, trattandosi di Sanremo, lei risponde decisa come sempre: «Non sopporto il doppiopesismo. È un principio insopportabile. È davvero la cifra della sinistra, la usano sempre. E non ci sto». La presidente del Consiglio in realtà non è una fan sperticata del comico, racconta che «a stento sapevo chi fosse». E giura che nemmeno sa che Andrea Pucci nei suoi sketch ha irriso Elly Schlein, facendo body shaming e spargendo sessismo senza minimamente preoccuparsi del politicamente corretto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Caso Pucci, colloquio con Meloni: «Ora basta con il doppiopesismo. Se attaccano me è satira, ma su di loro è sessismo»

Approfondimenti su Caso Pucci

Meloni ha preso le difese di Francesco Pucci, condannando le recenti offese che ha ricevuto.

Si è concluso il vertice tra Trump e Zelensky in Florida, seguito dai colloqui con i leader europei, tra cui la premier Meloni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Caso Pucci

Il caso Pucci via da Sanremo 2026: il brutto esempio della politicaDopo il ritiro di Andrea Pucci da Sanremo 2026 e lo scontro politico sul caso, una riflessione sul dialogo, anche quando le posizioni restano opposte ... gay.it

Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia: il caso diventa politicoAndrea Pucci rinuncia alla co-conduzione di una serata a Sanremo 2026 e il caso diventa politico. La prima a intervenire sul passo indietro del comico è la premier Giorgia Meloni. adnkronos.com

Il comunicato della Rai sul caso Andrea Pucci a #Sanremo2026 facebook

Il caso Andrea Pucci: il comico ha deciso di rinunciare alla co-conduzione del Festival di #Sanremo dopo gli insulti ricevuti sul web. Ed è bufera politica. #Tg1 Giancarla Rondinelli x.com