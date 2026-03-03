Cottarelli | Guerra in Iran per ora contagio limitato sull’economia Ma il rischio recessione esiste

L’economista Carlo Cottarelli afferma che la guerra in Iran ha un impatto limitato sull’economia mondiale finora, con effetti contenuti sui mercati e sui flussi commerciali. Tuttavia, sottolinea che il rischio di una recessione esiste e non può essere escluso, anche se al momento non si vedono segnali di una crisi globale imminente. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Roma – Carlo Cottarelli, economista, direttore dell’Osservatorio sui Conti pubblici italiani dell’Università Cattolica, per ora non intravede il rischio di una recessione a livello mondiale. A patto, ovviamente, che il conflitto in Iran non si allarghi a macchia d’olio e non diventi “boots on the ground”, un intervento militare sul terreno. Professore, non teme le conseguenze di un aumento del prezzo del petrolio? “Le stime del Fondo Monetario Internazionale ci dicono che un aumento del 10% del prezzo del petrolio a livello mondiale, come quello che si è finora registrato causa una riduzione del Pil compresa fra lo 0,1 e lo 0,2 per i Paesi importatori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

