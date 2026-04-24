Ecomed Musumeci | Cambiamento climatico impone prevenzione

Il cambiamento climatico continua a rappresentare una sfida crescente, portando a richieste di interventi più incisivi nella gestione del territorio. Tuttavia, l’Italia mostra ancora notevoli lacune nella pianificazione iniziale, nonostante le evidenze e le raccomandazioni internazionali. Questo ritardo si traduce in difficoltà nel mettere in atto strategie di prevenzione e adattamento efficaci, evidenziando una distanza tra le necessità ambientali e le risposte delle autorità competenti.

Il cambiamento climatico impone un radicale cambio di passo nella gestione dei territori, eppure l'Italia registra ancora ritardi allarmanti nella pianificazione di base. È questo il messaggio centrale portato oggi a Catania dal Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Valerio Molinari a Tgcom24: "Contro il cambiamento climatico dobbiamo puntare sulla prevenzione, non rincorrere le emergenze""Le alluvioni come gli eventi di natura atmosferica violenta ci sono sempre stati", ma il cambiamento climatico accelera questi fenomeni. Cambiamento Climatico in SiciliaNegli ultimi anni la Sicilia si trova nel mezzo di una crisi climatica dai risvolti sempre più evidenti e gravi. Panoramica sull’argomento Misterbianco, al via Ecomed: focus su acqua, energia e territorioCATANIA – Al via la XVIII edizione di Ecomed – Green Expo del Mediterraneo, in programma alla SiciliaFiera di Misterbianco. Tre giorni di incontri dedicati a gestione delle risorse idriche, energie ri ... livesicilia.it Musumeci, contro i cambiamenti climatici l'unica ricetta è la prevenzioneIl cambiamento climatico ha esasperato una condizione di fragilità che già esisteva prima. Abituiamoci quindi a convivere con questo rischio e per farlo c'è una sola parola magica, prevenzione. Lo ... ansa.it