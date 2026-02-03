Valerio Molinari a Tgcom24 | Contro il cambiamento climatico dobbiamo puntare sulla prevenzione non rincorrere le emergenze

Valerio Molinari, ospite di Tgcom24, ha ribadito che per combattere il cambiamento climatico bisogna investire sulla prevenzione. “Le alluvioni e le tempeste violente ci sono sempre stati”, ha detto, “ma ora si verificano con maggiore frequenza e intensità a causa del riscaldamento globale”. È chiaro che non serve rincorrere le emergenze, ma agire prima per limitare i danni.

"Le alluvioni come gli eventi di natura atmosferica violenta ci sono sempre stati", ma il cambiamento climatico accelera questi fenomeni. Lo spiega ai microfoni di Tgcom24 Valerio Molinari, presidente del Centro Studi per i Cambiamenti Climatici. "ll cambiamento climatico agisce sui territori dell'intero pianeta, ha subito un’accelerazione dovuta ai fattori di inquinamento del pianeta e conseguentemente i territori subiscono l’influenza di queste accelerazioni", afferma Molinari. Per questo, "il territorio ha necessità di essere riconsiderato come elemento fondamentale per il contenimento degli effetti del cambiamento climatico, quindi dobbiamo passare attraverso la prevenzione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Valerio Molinari a Tgcom24: "Contro il cambiamento climatico dobbiamo puntare sulla prevenzione, non rincorrere le emergenze" Approfondimenti su Valerio Molinari Silyan recensione: documentario macedone sulle lotte contro il capitalismo e il cambiamento climatico Parla Borri. "Sfida importante. Dobbiamo puntare sulla continuità» Federico Borri, difensore del Poggibonsi, sottolinea l'importanza di affrontare con attenzione questa settimana, caratterizzata dal derby. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. “La dimensione del mercato nordamericano impone un cambio di scala e di mentalità – commenta Valerio Molinari, azionista di riferimento di Ecogest -. Abbiamo costruito una piattaforma locale con persone, mezzi e strutture in grado di competere in un merc - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.