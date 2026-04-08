cambiamento climatico in sicilia

Negli ultimi anni, la Sicilia ha affrontato una serie di eventi legati al cambiamento climatico, tra cui periodi di siccità prolungata e piogge intense che hanno causato allagamenti. La regione ha registrato temperature elevate e danni alle coltivazioni agricole, con effetti visibili su ambienti e comunità locali. I fenomeni meteo estremi sono diventati più frequenti, contribuendo a una situazione di crisi che coinvolge diverse aree dell’isola.

Negli ultimi anni la Sicilia si trova nel mezzo di una crisi climatica dai risvolti sempre più evidenti e gravi. Il riscaldamento globale, causato dall’aumento delle emissioni di gas serra, sta modificando i modelli meteorologici e intensificando fenomeni estremi che colpiscono l’isola in modo diretto e persistente. Secondo i dati più recenti, il 2025 è stato uno degli anni con più eventi meteorologici estremi in Italia, con la Sicilia tra le regioni più colpite insieme alla Lombardia e alla Toscana. Nel 2025 si sono registrati 376 casi di fenomeni estremi — come alluvioni, venti forti e ondate di calore — con un aumento del 5,9% rispetto al 2024, e Palermo figura tra le città italiane con il maggior numero di eventi di questo tipo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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