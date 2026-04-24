Dopo diversi mesi di assenza, l’ecocentro di via Ventina ha riaperto i battenti e ha registrato un aumento significativo negli accessi. Nei primi giorni di riapertura, sono stati superati i 3.000 ingressi, più del doppio rispetto al periodo precedente. La struttura, gestita dai comuni vicini, era stata chiusa da febbraio e ora riprende la sua attività con numeri che indicano un incremento dell’interesse da parte dei cittadini.

Quel che mancava da febbraio c’è – l’ ecocentro o Centro Intercomunale di Raccolta di via Ventina – è sempre più utilizzato e apprezzato dai sondriesi e dai vicini dei Comuni limitrofi Albosaggia, Montagna in Valtellina, Castione Andevenno e Caiolo – in tutto circa trentamila cittadini – cui il servizio è rivolto. La conferma arriva dai numeri: se a febbraio gli accessi sono stati 1243, nel mese di marzo sono quasi raddoppiati passando a 2346, per un totale di 3589. Secondo i dati resi noti da Secam, che gestisce il Centro per conto dei cinque Comuni, la quota principale degli accessi a febbraio e marzo è ovviamente del Comune capoluogo, con 2694, ma significativo, in rapporto agli abitanti, è anche l’utilizzo da parte dei cittadini di Albosaggia (396), Montagna (222), Castione (190) e Caiolo (87).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ecocentro promosso dai sondriesi. Accessi raddoppiati, salgono a oltre 3mila

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