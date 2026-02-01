Negli ultimi tre anni, i reati commessi dai minorenni sono raddoppiati nelle quattro province della Liguria e a Massa Carrara. I dati del procuratore generale di Genova, Enrico Zucca, mostrano un aumento evidente di questi episodi.

I numeri dicono tutto: negli ultimi 3 anni sono raddoppiati i reati commessi dai minorenni nelle quattro quattro province della Liguria e a quella di Massa Carrara, secondo quanto emerso dai dati del procuratore generale di Genova Enrico Zucca (foto). Gli under 18 indagati nel distretto ligure erano 192 nell’anno giudiziario 20222023 e sono stati 347 nell’intervallo 20242025. Fa riflettere anche il dettaglio dei reati minorili per i quali si è registrata la maggiore escalation nel ‘24’25 rispetto ai 12 mesi precedenti: lesioni e percosse cresciute del 6%, furto +8%, ricettazione +9%, violenza sessuale al +14%, mentre il numero delle vittime minorenni è salito del 32%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Negli ultimi tre anni sono raddoppiati i reati commessi dai minorenni

Approfondimenti su Liguria Reati

Nel 2024, il numero di omicidi commessi da minorenni in Italia ha superato i 35 casi, rappresentando oltre il 10% dei 319 omicidi totali.

A Napoli, i processi contro i minorenni sono più che raddoppiati in un anno.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Liguria Reati

Argomenti discussi: Mensa comunale - assessore Cirfera: Tariffa rimasta inalterata per tre anni scolastici; Un significativo miglioramento del Rating ESG di EthiFinance negli ultimi tre anni; Sicurezza urbana: oltre 100 interventi della Polizia locale sul Metromare. Oltre tre anni di attività incessante a tutela dei passeggeri; Corsi abilitanti 2025/26: pubblicato il decreto del MUR con i 63.890 posti autorizzati.

Negli ultimi tre anni sono raddoppiati i reati commessi dai minorenniI numeri dicono tutto: negli ultimi 3 anni sono raddoppiati i reati commessi dai minorenni nelle quattro quattro ... lanazione.it

Lodi: negli ultimi tre anni il 38% in più di multe per divieto di sostaIL BILANCIO DELLA POLIZIA LOCALE Lo scorso anno in città sono stati rilevati 223 incidenti, in forte aumento quelli che coinvolgono le biciclette ... ilcittadino.it

Negli ultimi anni, le Madonie sono state set naturale per film sperimentali e anche horror come "La bocca dell'anima" di Carleo. - facebook.com facebook

Al contrario . Trovo che sia la cosa più affascinante accaduta negli ultimi 30 anni. x.com