Italia Gattuso prepara i convocati per gli spareggi dei Mondiali | ecco quanti juventini ci saranno

Il tecnico prepara la lista dei convocati per gli spareggi dei Mondiali e include alcuni giocatori della Juventus. La selezione si sta definendo in vista delle prossime partite decisive. La squadra si concentra sulla fase finale della qualificazione, con attenzione particolare ai giocatori già in forma. La lista ufficiale sarà annunciata nelle prossime settimane.

Italia, Gattuso prepara la lista dei convocati per centrare la qualificazione ai Mondiali con alcuni giocatori della Juventus presenti. Manca pochissimo all’annuncio delle scelte di Gennaro Gattuso per le prossime sfide. L’ Italia intera attende con grande trepidazione la lista ufficiale dei 28 giocatori che avranno il compito di raggiungere i Mondiali. Venerdì 19 marzo, il Commissario Tecnico diramerà i nomi dei protagonisti chiamati ad affrontare l’Irlanda del Nord. La partita si disputerà giovedì 26 marzo a Bergamo, primo decisivo ostacolo degli spareggi. In caso di successo, gli azzurri sfideranno nell’ultimo turno una tra Galles e Bosnia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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