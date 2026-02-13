Atletica Campionati Italiani U18 | in palio gli Europei il programma

A Rieti, durante i Campionati Italiani U18 di Atletica, i giovani atleti si sfidano per conquistare il pass europeo, mentre le gare di qualificazione sono già in corso per determinare chi rappresenterà l’Italia agli Europei di luglio.

A luglio, in Italia a Rieti, sono in programma gli Europei U18 di Atletica. Il percorso di qualificazione verso l’appuntamento internazionale è già cominciato. Nel fine settimana ad Ancona saranno in programma diverse gare che segneranno il percorso di qualificazione. Sprint: Doualla guida la nuova generazione. I riflettori sono inevitabilmente puntati su Kelly Doualla, protagonista di una stagione straordinaria. Un anno fa, proprio ad Ancona, demolì il suo record europeo U18 dei 60 metri. Al maschile, attenzione a Matteo Berardo. Mezzofondo: sfide incrociate tra 800 e 1500. Grande interesse per il possibile doppio confronto tra Cristina Morelli e Asia Prenzato negli 800 e nei 1500 metri.🔗 Leggi su Sportface.it

Questa domenica di atletica ha regalato tante emozioni ai fan delle categorie juniores e promesse indoor.

