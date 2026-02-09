Banca Progetto | film banche e calcio Ecco le nuove carte

La Banca Progetto ha deciso di cambiare volto. Da qualche tempo, la banca ha stretto accordi con il mondo del calcio e della produzione cinematografica, portando in campo nuove carte e iniziative. La sede legale di AU79 S., nel cuore di Roma, si trasforma in un centro di innovazione, tra film, sport e servizi finanziari. La svolta arriva proprio in questi mesi, con proposte che puntano a coinvolgere clienti e appassionati, un mix di settori che prima sembrava difficile da combinare.

AGI - È il 13 ottobre del 2022, in un elegante appartamento di proprietà di Alessandro Di Paolo, al civico 8 di via Eustachio Manfredi, a Roma, nella sede legale della società di produzione cinematografica, video e programmi tv, AU79 S.r.l, si incontrano Mario Cardarelli e Antonio Scaramuzzino (in qualità di amministratori della società) l’avvocato Andrea Centofanti e un funzionario di Banca Progetto. Il gruppo discute della concessione di un finanziamento da un milione e mezzo di euro per la produzione dell'opera cinematografica “ I Fratelli Re ”.  Il ruolo di Banca Progetto e dell’agente Ida Ruggiero. 🔗 Leggi su Agi.it

Soldi pubblici per film mai realizzati dirottati sul calcio: si allarga l’inchiesta della procura su Banca Progetto

L'inchiesta della procura, supportata dalle nuove informative della Guardia di Finanza, si concentra sull’utilizzo di fondi pubblici destinati a film mai realizzati, che sarebbero stati dirottati nel settore calcistico.

I prestiti facili di Banca Progetto e il metodo Di Paolo: soldi per calcio, film e un 'giornale gelateria'

La Procura di Roma sta indagando sui prestiti concessi da Banca Progetto, coinvolgendo alcuni imprenditori noti.

