Banca Progetto | film banche e calcio Ecco le nuove carte

La Banca Progetto ha deciso di cambiare volto. Da qualche tempo, la banca ha stretto accordi con il mondo del calcio e della produzione cinematografica, portando in campo nuove carte e iniziative. La sede legale di AU79 S., nel cuore di Roma, si trasforma in un centro di innovazione, tra film, sport e servizi finanziari. La svolta arriva proprio in questi mesi, con proposte che puntano a coinvolgere clienti e appassionati, un mix di settori che prima sembrava difficile da combinare.

AGI - È il 13 ottobre del 2022, in un elegante appartamento di proprietà di Alessandro Di Paolo, al civico 8 di via Eustachio Manfredi, a Roma, nella sede legale della società di produzione cinematografica, video e programmi tv, AU79 S.r.l, si incontrano Mario Cardarelli e Antonio Scaramuzzino (in qualità di amministratori della società) l’avvocato Andrea Centofanti e un funzionario di Banca Progetto. Il gruppo discute della concessione di un finanziamento da un milione e mezzo di euro per la produzione dell'opera cinematografica “ I Fratelli Re ”. Il ruolo di Banca Progetto e dell’agente Ida Ruggiero. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Banca Progetto: film, banche e calcio. Ecco le nuove carte Approfondimenti su Alessandro Di Paolo Soldi pubblici per film mai realizzati dirottati sul calcio: si allarga l’inchiesta della procura su Banca Progetto L'inchiesta della procura, supportata dalle nuove informative della Guardia di Finanza, si concentra sull’utilizzo di fondi pubblici destinati a film mai realizzati, che sarebbero stati dirottati nel settore calcistico. I prestiti facili di Banca Progetto e il metodo Di Paolo: soldi per calcio, film e un 'giornale gelateria' La Procura di Roma sta indagando sui prestiti concessi da Banca Progetto, coinvolgendo alcuni imprenditori noti. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Alessandro Di Paolo Argomenti discussi: Banche e assicurazioni, vertice Donnet-Orcel: la tentazione del maxi polo del risparmio. Banca Progetto, c’è l’intesa: il salvataggio costa al Fondo interbancario 750 milioniRaggiunto il nuovo accordo per il risanamento, che passa anche da una cessione di crediti deteriorati e che coinvolge, a diverso titolo, Intesa Sanpaolo, Mps, ... repubblica.it Banca Progetto, fumata bianca sul salvataggio. Ecco come Fitd e grandi istituti italiani risaneranno la challenger bank milaneseIl Fitd e i cinque principali istituti italiani parteciperanno prima al derisking degli attivi di Banca Progetto. Poi seguirà un aumento di capitale da 750 milioni ... milanofinanza.it Treia, la banca appoggia il progetto della cooperativa sociale Di Bolina. facebook Inchiesta sui finanziamenti sospetti concessi da Banca Progetto: spunta la spa dei social su cui han puntato gli Elkann. Nel decreto di perquisizione, contestata l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. di Giacomo Amadori x.com

