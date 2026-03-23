M entre il mondo celebrava la forza dei versi in occasione della Giornata mondiale della poesia sabato scorso, il panorama editoriale italiano si è acceso per una delle competizioni più attese dell’anno. Alla Festa del libro e della lettura a Roma, è stata svelata la dozzina che si contenderà l’accesso alla finale del Premio Strega Poesia. E, giunto alla sua quarta edizione, il riconoscimento promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, conferma la vitalità di un genere che, lontano dai grandi clamori commerciali, continua a scavare nelle pieghe dell’anima e della società. La poetessa Ana Vicent Colonques: «La poesia cambia la vita» X Premio Strega Poesia 2026: la dozzina. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Annunciati i candidati che puntano alla cinquina finale. Tra grandi ritorni e nuove scoperte, la selezione del comitato scientifico delinea una mappa della letteratura contemporanea sospesa tra tradizione e sperimentazione

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