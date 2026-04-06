La crisi energetica in Europa si trova al centro di un complesso scenario internazionale, con tensioni crescenti legate all’attacco israeliano e statunitense in Iran e all’inizio della Terza guerra del Golfo. La paralisi dei mercati di gas naturale liquefatto e petrolio ha causato preoccupazioni tra i governi europei, che devono fare i conti con errori del passato e limiti di bilancio nel tentativo di affrontare la situazione.

L’ Unione Europea teme di essere una delle grandi sconfitte della crisi energetica globale scatenata dall’attacco israeliano e statunitense all’ Iran e dallo scoppio della Terza guerra del Golfo con la paralisi dei mercati di gas naturale liquefatto e petrolio che ne è conseguita. Il Vecchio Continente si trova di fronte al combinato disposto della sostanziale assenza di fonti interne capaci di soddisfare la domanda, della presenza di un tessuto industriale già in difficoltà su molti fronti commerciali e produttivi a cui la carenza energetica rischia di assestare un duro colpo e della difficoltà nel rispondere elasticamente al boom dei prezzi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La crisi energetica europea, tra lezioni ed errori del passato e vincoli di bilancio

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