La stagione primaverile si apre con una nuova ondata di promozioni digitali. Sony Interactive Entertainment ha infatti dato il via agli Sconti di Inizio Primavera sul PlayStation Store, con questa iniziativa che propone numerosi titoli PS4 e PS5 a prezzi ridotti, con sconti particolarmente aggressivi. Per ora l’accesso è riservato a chi è iscritto a PlayStation Plus, ma la promozione sarà presto disponibile per tutti gli utenti. L’iniziativa di Sony Interactive Entertainment si distingue per una strategia molto chiara: proporre sconti consistenti, spesso pari al 50%, su una vasta selezione di titoli. Questo rende la promozione particolarmente appetibile per chi vuole ampliare la propria libreria digitale senza spendere cifre elevate. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - PlayStation Store, Sony dà il via agli Sconti di Inizio Primavera 2026 con tanti giochi in offerta

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