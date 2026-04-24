ecco che cosa cambia e a cosa prestare attenzione per evitare errori

Dal 2026, le modalità di gestione delle spese mediche nella dichiarazione dei redditi subiranno modifiche significative. Per quest’anno, sono entrate in vigore nuove normative che riguardano sia la documentazione da conservare sia le procedure di controllo fiscale. Questi cambiamenti interessano tutti i contribuenti che devono aggiornarsi per evitare errori o sanzioni legate alla dichiarazione dei redditi.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Nel 2026 la gestione delle spese mediche nella dichiarazione dei redditi diventa più semplice, ma aumentano i controlli. Ecco che cosa sapere per evitare errori Dal 2026 cambia il modo di gestire le spese mediche nella dichiarazione dei redditi. Sul fronte tasse, quest’anno sono infatti entrate in vigore nuove regole che incidono sia sulla gestione dei documenti sia sui controlli fiscali. Diventa ancora più centrale il sistema della tessera sanitaria, tanto che non sarà più necessario conservare scontrini e fatture delle spese sostenute. Ma allo stesso tempo aumentano i controlli dell’Agenzia delle Entrate su quanto dichiarato.🔗 Leggi su Iodonna.it

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