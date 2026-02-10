Chiacchiere a Carnevale i nutrizionisti approvano | a cosa prestare attenzione

Durante il Carnevale, molti si chiedono se sia il caso di concedersi le chiacchiere e le ciambelle fritte. I nutrizionisti dicono che si può, ma con moderazione e attenzione agli ingredienti. Consigliano di non esagerare, di preferire le porzioni piccole e di evitare di abbuffarsi, anche perché si tratta di dolci ricchi di zuccheri e grassi. In sostanza, si può festeggiare senza sensi di colpa, basta solo stare attenti a come si consumano queste specialità tradizionali.

Il count down in vista del Carnevale è entrato nel vivo e la domanda torna puntuale come ogni anno: i dolci fritti, come chiacchiere e ciambelle, si possono mangiare sì o no? Insomma, festeggiare, e concedersi uno strappo alla dieta o semplicemente un dolce che contiene ingredienti spesso banditi dalle tavole, è possibile? A sgombrare il campo e dare indicazioni chiare arrivano gli esperti, che danno il via libera, pur con alcune raccomandazioni. A Carnevale sì anche ai dolci fritti. Basta girare per le strade e alle vetrine dei panettieri, delle pasticcerie o all'interno dei supermercati è ormai un tripudio di dolci.

