Artigiani calabresi premiati a Roma | riconoscimento per eccellenza del made in Italy nel cuore della capitale

Mercoledì 1º febbraio 2026, a Roma, alcuni artigiani calabresi sono stati premiati durante la cerimonia dei Premi Calabria 2025. L’evento si è svolto nella Sala Laudato Sì del Campidoglio, un luogo simbolico della capitale. I riconoscimenti sono arrivati come premio per il lavoro di eccellenza nel settore del made in Italy del Sud. Una giornata importante per chi rappresenta la tradizione e la qualità artigiana di Calabria.

Nella prestigiosa Sala Laudato Sì del Campidoglio, mercoledì 1º febbraio 2026, si è svolta la cerimonia dei Premi Calabria 2025, un evento che ha portato il meglio del made in Italy del Sud in uno dei palazzi più simbolici di Roma. L’iniziativa, promossa da Ipse Dixit – Accademia del Peperoncino di Roma e L’Orodicalabria, ha celebrato le eccellenze produttive delle cinque province calabresi, trasformando il cuore della capitale in una vetrina per l’artigianato, l’agricoltura e il design di qualità. Tra le mura storiche del Campidoglio, al fianco di esponenti istituzionali come Francesca Leoncini e Lorenza Bonaccorsi, e con la voce calda di Chiara Prato al timone della conduzione, la serata ha messo in luce un’immagine nuova della Calabria: resiliente, innovativa, radicata nel territorio ma aperta al futuro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Argomenti discussi: 'Premio Calabria' al Campidoglio, 'l’eccellenza che costruisce comunità'; Eccellenze calabresi in Campidoglio per la consegna del Premio Calabria.

