Eccellenza abruzzese | la Strever trionfa ai premi per il credito

Una realtà abruzzese si è distinta ai Credit Reputation Awards 2026, riconoscimento che premia la puntualità bancaria delle aziende. La Strever, insieme a DizioInoxa e Proteger, ha ottenuto il premio per aver mantenuto elevati standard in questo settore. L’evento premia le imprese che si distinguono per la qualità dei servizi offerti nel credito. La manifestazione si è svolta in una cornice di grande attenzione al settore finanziario.

? Cosa sapere Strever, DizioInoxa e Proteger vincono i Credit reputation awards 2026 per puntualità bancaria.. Il nuovo modello ScoringCR Icas Compliance integra il Machine Learning nelle valutazioni creditizie.. La Strever di San Salvo ha ottenuto il premio per l’affidabilità e la qualità nella gestione dei rapporti con il credito durante i Credit reputation awards 2026, distinguendosi per la capacità di mantenere una gestione finanziaria solida e orientata alla sostenibilità nel tempo. Il riconoscimento, promosso da CentraleRisk, mette in luce l’operato di un’impresa che ha trascorso cinquant’anni tra cantieri edili, costruzioni, rigenerazioni urbane e interventi di restauro conservativo, come quello concluso recentemente sul Castello a Tolentino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eccellenza abruzzese: la Strever trionfa ai premi per il credito Notizie correlate Bcia, l’eccellenza italiana si incontra con il mondo, assegnati i premi ai ‘magnifici dieci’(Adnkronos) – In un momento segnato da crescenti tensioni geopolitiche e da una rinnovata necessità di dialogo tra i popoli, il Business care... ‘Una battaglia dopo l’altra’: trionfa ai premi Soc, come ‘The Studio’I premi SOC premiano i risultati eccezionali ottenuti da singoli individui nella produzione cinematografica e televisiva. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: L'Abruzzo apre una nuova finestra sul mondo a Hong Kong, un hub strategico per il turismo d'eccellenza [FOTO]; Credit Reputation Awards, in Abruzzo premiate: DizioInoxa, Proger e Strever; Hong Kong, aperta nuova finestra per l’Eccellenza turistica abruzzese: focus su target alto spendente e destagionalizzazione. Un’azienda del Chietino premiata per affidabilità e qualità ai Credit reputation awards 2026Le tre imprese, appartenenti a settori differenti e con fatturati eterogenei, rappresentano uno spaccato significativo dell’eccellenza imprenditoriale abruzzesi realtà che, pur in un contesto economic ... chietitoday.it ECCELLENZA #FiorellaBafile premiata a Roma come Maestro del #MadeinItaly. Un riconoscimento che valorizza innovazione e territorio abruzzese. @ladolcevitamag_ #ladolcevitamagazine #Abruzzo #Innovazione x.com Lanciano che vince! Complimenti al Lanciano FC per la vittoria del campionato di Eccellenza Abruzzese: un traguardo costruito con impegno e determinazione . Applausi alla ASD VIGOR LANCIANO per la conquista della Serie C1: un percorso importa facebook