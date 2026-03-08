Un artista ha conquistato il premio SOC, riconoscimento assegnato a chi si distingue nel settore della produzione cinematografica e televisiva. Il premio premia i risultati raggiunti da singoli professionisti nel loro lavoro, e questa vittoria si inserisce in una serie di successi consecutivi. La cerimonia ha visto protagonisti di rilievo che hanno ricevuto riconoscimenti per le loro prestazioni.

I premi SOC premiano i risultati eccezionali ottenuti da singoli individui nella produzione cinematografica e televisiva. I premi sono stati consegnati sabato sera durante delle veglie di premiazione tenutesi a Los Angeles, New York e Atlanta. Trionfa anche in questo circuito festivaliero Una battaglia dopo l’altra. Mentre per la televisione trionfa The Studio. Society of Camera Operators: i vincitori. Colin Anderson, SOC di Una battaglia dopo l’altra ha vinto i massimi riconoscimenti ai premi della Society of Camera Operators (SOC). Mark Goellnicht, SOC, ACO di The Studio ha vinto il premio televisivo per l’episodio The Oner. “Gli operatori di ripresa sono il tessuto connettivo tra la visione e il pubblico”, ha affermato Mathew Moriarty, Presidente della Society of Camera Operators. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Una battaglia dopo l’altra’: trionfa ai premi Soc, come ‘The Studio’

