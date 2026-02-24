Passi & Parole quando la Letteratura incontra la Danza

Roberta De Tomi ha scelto di presentare il suo nuovo lavoro il 5 marzo, motivata dalla passione per la scrittura e il desiderio di esplorare il tema dello specchio. La sua partecipazione include la lettura di due romanzi, uno paranormal-romantico e uno urban fantasy, e una discussione sui retelling fantasy e lo spicyromance. La serata si concentra sull’incontro tra letteratura e danza, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva. La serata continuerà con altre iniziative fino a fine mese.

Si parte il 5 marzo con Roberta De Tomi, scrittrice professionista che sul tema dello specchio propone la novella paranormal-romantasy Rosso Liberty (PubMe), l'urbanfantasy L'angelo caduto di Feerilandia (Saga Edizioni) per poi parlare di retelling fantasy e dello spicyromance Love Beat (Dri Editore). Con uno specchio Roberta fa entrare i partecipanti in universi paralleli giocando con la scrittura creativa di cui è docente. Il 19 marzo tocca a Elena Vittoria Sinico, penna de Il ritratto (Maglio Editore) che porta i presenti a compiere un viaggio a ritroso nel tempo, in un'atmosfera di mistero in cui l'analisi s'intreccia all'amore e a un giallo da risolvere.