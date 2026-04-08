Carlo Puca nuovo assessore del Comune di Napoli

È stato annunciato ufficialmente che Carlo Puca è stato nominato nuovo assessore del Comune di Napoli. Puca è un giornalista, autore, regista e coordinatore regionale in Campania di Progetto Civico, un'iniziativa moderata promossa dall'assessore ai Grandi Eventi del Comune di Roma. La sua nomina riguarda anche la delega alla Coppa America, assegnata dal Comune di Napoli.

È ufficiale: la delega del Comune di Napoli alla Coppa America va Carlo Puca, giornalista, autore, regista e coordinatore regionale in Campania di Progetto Civico, il progetto moderato promosso dall'assessore ai Grandi eventi al Comune di Roma Alessandro Onorato.Classe 1970, nato a Napoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Napoli, camorra: alleanza tra clan Puca, Verde e Ranucci smantellata, 14 arresti e cassa comune scoperta.Napoli, blitz contro la camorra: 14 arresti e smantellata un’alleanza tra i clan Puca, Verde e Ranucci Un’operazione su larga scala dei carabinieri... Adriana Lafaenza nuovo assessore del Comune di StornaraAdriana Lafaenza tata nominata assessora del Comune di Stornara con deleghe al Welfare, Servizi Sociali e Famiglia, Sanità, Qualità della vita,...