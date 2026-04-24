E se Alberto Stasi fosse innocente? L' errore giudiziario potrebbe costare allo Stato fino a 6,5 milioni di euro

Un possibile errore giudiziario che coinvolge Alberto Stasi potrebbe portare a una richiesta di risarcimento di fino a 6,5 milioni di euro da parte dello Stato. Secondo l’avvocato Caiazza, l’unico imputato per il delitto di Garlasco potrebbe essere trattato in modo più duro rispetto ad altri casi di errori giudiziari passati, come quello di Enzo Tortora. La questione riguarda le conseguenze di un eventuale errore nel procedimento penale.

Il delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007, ha oggi un colpevole riconosciuto dalla giustizia italiana: Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, con la sentenza del 12 dicembre 2015 della Corte di Cassazione. La condanna a 16 anni di reclusione è giunta al termine di un lungo e complesso iter giudiziario., Il verdetto definitivo è arrivato dopo cinque gradi di giudizio complessivi: Alberto Stasi fu inizialmente assolto sia in primo grado nel 2009 sia in appello nel 2011; nel 2013 la Cassazione annullò l’assoluzione e dispose un nuovo processo. Nel secondo appello del 2014 fu condannato a 24 anni per omicidio volontario, e la Cassazione confermò la sentenza l’anno successivo; la pena fu ridotta a 16 anni di detenzione grazie al rito abbreviato.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Credo DA SEMPRE che Alberto Stasi sia innocente rispetto all'atroce omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi, e la copertura mediatica contro di lui è stata molto aggressiva da quando il procuratore Napoleone ha iscritto nel registro degli indagati Andrea Se x.com