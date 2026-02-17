Alberto Stasi è innocente, Chiara Poggi sa chi ha commesso l’omicidio. Lovati ha affermato questa teoria durante la trasmissione Storie italiane, sostenendo che la ragazza potrebbe aver riconosciuto l’assassino prima di morire. Secondo lui, ci sarebbero prove che collegano un misterioso sicario alla vicenda di Garlasco, riaccendendo il dibattito sulla verità dietro il delitto del 2007.

Il caso Garlasco e la pista del sicario. Un’ombra lunga torna a farsi sentire sulla vicenda di Garlasco, dove nel 2007 fu uccisa Chiara Poggi. L’ omicidio di Garlasco è già noto per la sua complessità giudiziaria, ma ora spunta un’ulteriore indiscrezione: secondo l’ex avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, Alberto Stasi, condannato all’epoca per il delitto, sarebbe stato minacciato da un presunto sicario. Cosa avrebbe rivelato l’ex legale di Sempio?. In un’intervista a Storie Italiane, Lovati ha raccontato che Stasi sarebbe stato costretto a “prendersi la colpa” sotto la minaccia di una pistola puntata alla tempia, con la promessa che non ci sarebbero state prove e che sarebbe uscito “pulito”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Alberto Stasi è innocente, Chiara sa chi è stato’: Lovati insiste a Storie italiane, la teoria che fa discutere

