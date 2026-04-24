È più in forma che mai ma la cosa non piace a tutti | ed è subito scattata l’insinuazione La cantante però sa bene come controbattere

Recentemente, sulla pagina Instagram della cantante sono stati pubblicati due scatti in bianco e nero che la ritraggono davanti a uno specchio, con il focus sull'addome. La cantante mostra un aspetto fisico molto tonico e in forma, attirando l'attenzione dei follower. La presenza di queste foto ha suscitato alcune insinuazioni tra gli utenti, ma Emma Marrone ha reagito prontamente per difendersi dalle supposizioni.

D ue scatti in bianco e nero sul suo Instagram, riflessa allo specchio, addome in vista. Emma Marrone appare sui social più in forma che mai. Ma nei commenti arriva puntuale la domanda di una follower: «Ozempic?». Il riferimento è al farmaco a base di semaglutide nato per il trattamento del diabete di tipo 2, diventato negli ultimi anni il simbolo della dieta facile dei vip. Emma non ci passa sopra. Emma Marrone, vita e carriera di un’artista fortissima. guarda le foto Emma Marrone dimagrita, risposta alla hater: «Lo stavo aspettando un commento così». «No cucciola, allenamento e piano alimentare. Lo stavo aspettando un commento da str.a. Sei arrivata prima, brava».🔗 Leggi su Iodonna.it

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