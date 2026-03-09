Tutti pronti a insultare ma nessuno sa che Gabriel Garko ha subito 12 operazioni in un anno | il racconto drammatico

Gabriel Garko ha affrontato 12 interventi chirurgici in un anno, un dettaglio poco noto al pubblico. Negli ultimi tempi, il suo nome è stato spesso al centro delle discussioni sui social, con commenti critici riguardo al suo aspetto. Molti insultano senza conoscere le difficoltà che ha attraversato, ignorando la sua vicenda personale.

Negli ultimi anni il nome di Gabriel Garko è tornato più volte al centro delle polemiche sui social, spesso accompagnato da commenti severi sul suo aspetto fisico. Molti si sono affrettati a giudicare alcune fotografie circolate online, senza conoscere davvero cosa si nascondesse dietro quei cambiamenti. Ospite a Verissimo nella puntata di domenica 8 marzo, l’attore ha deciso di affrontare l’argomento con grande sincerità, ripercorrendo un periodo della sua vita particolarmente complicato tra problemi di salute, operazioni chirurgiche e attacchi ricevuti in rete. Gabriel Garko racconta la verità sulle operazioni che ha subito. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, Garko ha spiegato quanto sia difficile contrastare le notizie inesatte che circolano sui social. 🔗 Leggi su Donnapop.it

