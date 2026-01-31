Psicologi pugliesi svolta digitale | online il nuovo portale e la web app

L’Ordine degli psicologi della Puglia ha lanciato un nuovo portale online e una web app per migliorare i servizi rivolti agli iscritti e ai cittadini. L’obiettivo è rendere più semplice e immediata la comunicazione e l’accesso alle risorse digitali. Si tratta di una mossa concreta che segna una svolta nel modo di interagire tra professionisti e territorio.

