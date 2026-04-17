L’Unione europea ha annunciato il lancio di un’applicazione dedicata alla verifica dell’età online dei minori. L’obiettivo è garantire un accesso più sicuro ai contenuti digitali, ma la novità ha suscitato preoccupazioni tra alcuni operatori dei social media. La nuova piattaforma, già pronta, si inserisce nel quadro delle misure adottate per regolamentare la presenza dei minorenni sul web.

Non ci sono più scuse. Le parole di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, arrivano nette e senza margini di interpretazione. Mercoledì 15 aprile 2026, durante una conferenza stampa a Bruxelles, l’annuncio che chiude mesi di dibattiti e polemiche: l’app europea per la verifica dell’età online è tecnicamente pronta e sarà presto disponibile per tutti i cittadini dell’Unione. Si tratta di una svolta epocale nel rapporto tra minori e mondo digitale. Uno strumento che promette di proteggere bambini e adolescenti da contenuti dannosi e illegali, imponendo alle piattaforme social e ai siti pornografici di verificare concretamente l’età dei propri utenti.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Minori sul web, l’app europea che verifica l’età online è pronta: ecco come funziona (e perché preoccupa i social)

Notizie correlate

Minori, pronta l'app per la verifica dell'età sui social"La nostra app europea per la verifica dell'età è tecnicamente pronta e sarà presto disponibile per i cittadini.

Von der Leyen: arriva l’app europea per la verifica dell’età, più tutela per i minori«La nostra app europea» testata in cinque Stati membri tra cui l’Italia «per la verifica dell’età è tecnicamente pronta e presto sarà a disposizione...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Arriva l'app UE di verifica dell'età per i social; Web e minori, l'Ue lancia l'app per verificare l'età. Gli esperti: Serve l'esempio dei genitori; Social vietati ai minori in UE? Come funzionerà la verifica dell’età; Finalmente abbiamo l'app per la verifica dell’età online, a chiudere il ping pong di responsabilità ci ha pensato la Commissione europea.

Social e minori, l’Europa prepara l’app per verificare l’età: come funzioneràL’Unione europea accelera sulla tutela dei minori online e mette sul tavolo uno strumento molto concreto: un’app per la verifica dell’età che, secondo la ... webnews.it

Social e minori: l’Europa sceglie di non scegliere sull’età minimaL’Unione europea accelera sul controllo degli anni degli utenti con una nuova app annunciata da Ursula von der Leyen. La misura nasce dopo mesi di dibattito sui rischi per minori e adolescenti. Cresce ... tg24.sky.it

à , La povertà educativa resta una delle emergenze più serie del Paese. In Italia il 37% dei minori vive in case senza libri e il 41,5% d - facebook.com facebook