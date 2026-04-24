È morto Taylor Kirk polistrumentista del progetto folk gotico Timber Timbre Il portavoce | Siamo devastati da questa perdita profonda e ci mancherà

Il mondo della musica piange la scomparsa di Taylor Kirk, polistrumentista e cantautore canadese, morto a 44 anni. È conosciuto come la voce principale del progetto folk gotico Timber Timbre. Un portavoce ha dichiarato di essere devastato dalla perdita e ha espresso il suo dolore per questa scomparsa improvvisa. La notizia ha suscitato grande commozione tra fan e colleghi.

Mondo della musica in lutto. È morto a soli 44 anni Taylor Kirk, cantautore e polistrumentista canadese, noto per essere la voce e l’anima del progetto folk gotico Timber Timbre. La notizia è stata confermata oggi, 24 aprile, da un rappresentante dell’artista, che ha riferito come la scomparsa sia avvenuta improvvisamente. “Taylor William Kirk, 44 anni, di Orono, è venuto a mancare improvvisamente il 14 aprile. Siamo devastati da questa perdita profonda e ci mancherà immensamente”, si legge nella dichiarazione ufficiale diffusa ai media. L’artista lascia i genitori Donna e David, le sorelle Caley e Emma, la compagna Linda e il resto della famiglia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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