È morto Taylor Kirk a 44 anni | è stato cantante e fondatore dei Timber Timbre

Il cantante e fondatore della band Timber Timbre, Taylor Kirk, è deceduto all'età di 44 anni. Le cause della sua morte non sono state rese note. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli sul decesso. Kirk aveva contribuito alla musica come membro principale del gruppo canadese. La notizia ha suscitato dolore tra i fan e nel mondo della musica.

Il cantante e fondatore dei Timber Timbre, Taylor Kirk, è morto a 44 anni. Non sono note le cause della scomparsa.🔗 Leggi su Fanpage.it

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