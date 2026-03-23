Addio a Bruno Castiglia, voce dei Bisonti: morto a 84 anni a Milano. Icona del Beat italiano, il successo con "Occhi di sole" e "La tua ombra". 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morto Bruno Castiglia fondatore e cantante dei Bisonti, l'icola del Beat italiano aveva 84 anni

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Contenuti e approfondimenti su Morto Bruno Castiglia

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