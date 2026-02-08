È morto Brad Arnold | fondatore cantante e batterista dei 3 Doors Down La band | Malato di cancro al quarto stadio La famiglia chiede il rispetto per la privacy

La notizia ha scosso il mondo della musica: Brad Arnold, il cantante e batterista dei 3 Doors Down, è morto a 47 anni. La band ha annunciato che era malato di cancro al quarto stadio e ha chiesto rispetto per la privacy della famiglia. La sua scomparsa lascia un vuoto tra i fan e gli amici, che ricordano con affetto il suo talento e la sua energia sul palco.

Mondo della musica in lutto. Brad Arnold, cantante, membro fondatore e batterista originale della rock band statunitense 3 Doors Down, è morto all’età di 47 anni. Il musicista si è spento nel sonno nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 febbraio dopo una battaglia contro il cancro, come annunciato in una nota pubblicata sui profili social ufficiali della band. Accanto a lui c’erano la moglie Jennifer e i familiari. “Brad ha contribuito a ridefinire il rock mainstream, fondendo ”accessibilità del post-grunge con una scrittura emotivamente diretta e testi capaci di parlare alla quotidianità delle persone”, si legge nel comunicato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il cantante dei 3 Doors Down, Brad Arnold, si è spento a 47 anni.

La notizia ha sconvolto il mondo della musica rock.

Stavo ascoltando casualmente poco fa "Here without you" dei "3 Doors Down" e letteralmente un minuto dopo rientrando qui mi e' apparso un tweet della band che annunciava la scomparsa di Brad Arnold. Aveva l eta' di mia sorella. x.com